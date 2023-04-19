Военный суд Иркутска приговорил рядового к пяти годам лишения свободы за уклонение от службы

Известно, что рядовой не явился на службу в сентябре прошлого года, сообщает пресс-служба суда.
Материалы дела свидетельствуют, что военнослужащий хотел временно уклонится от выполнения своих обязанностей. В сентябре 2022 года рядовой без уважительных на то причин не явился к установленному времени на службу.
Спустя четыре месяца, военнослужащий самостоятельно прибыл в следственный отдел. Военный суд назначил гражданину России наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что гарнизонный суд Читы вынес приговор рядовому за неявку на службу. Военнослужащий беспричинно не явился к установленному времени в часть пятого ноября 2022 года. В начале февраля этого года он был задержан.