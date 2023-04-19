Financial Times: Киев попросит у Запада зенитные ракеты для ВСУ на заседании контактной группы

Как сообщает издание Financial Times, встреча пройдет на этой неделе. Необходимость поставок зенитных ракет связали с тем, что Россия может приступить к бомбардировкам на фоне нехватки боеприпасов у ВСУ. Один из западных чиновников отметил в СМИ, что у Киева достаточно систем противовоздушной обороны. В такой ситуации велика вероятность, что просьбу не удовлетворят.