«В очередной раз объявили врагом»: финансовый аналитик Разуваев об антикитайской истерии в США

Администрация американского президента Джо Байдена в апреле собирается объявить о беспрецедентных мерах ограничения американских инвестиций в Китай. Целью названо сдерживание технологического и военного развития Пекина. Об этом решении сообщает Politico.
«Чиновники приближаются к соглашению по ключевому усилию, направленному на ограничение технологического и военного подъема Пекина. Беспрецедентные правила ограничения американских инвестиций в Китай ожидаются позднее в этом месяце», — пишет издание.
В беседе с ФАН новый виток антикитайской истерии прокомментировал финансовый аналитик, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
«Китай в очередной раз объявили врагом, — констатирует он. — Непонятно, что будет с китайскими инвестициями в бонды. На саммите БРИКС в августе после обсуждения проблемы могут принять ответные решения».
По мнению экономиста, юань вполне может стать альтернативой доллару. Все потому, что Китай не такой, каким он был 30 лет тому назад, он уже не зависит от европейских инвестиций и от американских. Также Разуваев полагает, что в ближайшее время обострение вокруг Тайваня не будет.
«Но, если брать экономику США, американцы сами подорвали доверие к своим бондам, подняв ставку, к тому же полетели некоторые банки, — рисует картину финансовый аналитик. — Политика определяет экономику, экономика страдает. Во всех американских учебниках написано, что санкции — плохо, торговые барьеры плохо. Но в общем, они разрушили эту систему глобальной экономики».
Сами разрушили систему, которая их полностью устраивала, подводит черту Александр Разуваев.
Ранее координатор Депутатской группы Государственной Думы по связям с КНР Сергей Гаврилов рассказал, как Евросоюз собирается бороться с «экономической экспансией» Китая.