Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«В очередной раз объявили врагом»: финансовый аналитик Разуваев об антикитайской истерии в США

Политика
«В очередной раз объявили врагом»: финансовый аналитик Разуваев об антикитайской истерии в США

Администрация американского президента Джо Байдена в апреле собирается объявить о беспрецедентных мерах ограничения американских инвестиций в Китай. Целью названо сдерживание технологического и военного развития Пекина. Об этом решении сообщает Politico.

«Чиновники приближаются к соглашению по ключевому усилию, направленному на ограничение технологического и военного подъема Пекина. Беспрецедентные правила ограничения американских инвестиций в Китай ожидаются позднее в этом месяце», — пишет издание.

В беседе с ФАН новый виток антикитайской истерии прокомментировал финансовый аналитик, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Китай в очередной раз объявили врагом, — констатирует он. — Непонятно, что будет с китайскими инвестициями в бонды. На саммите БРИКС в августе после обсуждения проблемы могут принять ответные решения».
«В очередной раз объявили врагом»: финансовый аналитик Разуваев об антикитайской истерии в США

По мнению экономиста, юань вполне может стать альтернативой доллару. Все потому, что Китай не такой, каким он был 30 лет тому назад, он уже не зависит от европейских инвестиций и от американских. Также Разуваев полагает, что в ближайшее время обострение вокруг Тайваня не будет.

«Но, если брать экономику США, американцы сами подорвали доверие к своим бондам, подняв ставку, к тому же полетели некоторые банки, — рисует картину финансовый аналитик. — Политика определяет экономику, экономика страдает. Во всех американских учебниках написано, что санкции — плохо, торговые барьеры плохо. Но в общем, они разрушили эту систему глобальной экономики».

Сами разрушили систему, которая их полностью устраивала, подводит черту Александр Разуваев.

Ранее координатор Депутатской группы Государственной Думы по связям с КНР Сергей Гаврилов рассказал, как Евросоюз собирается бороться с «экономической экспансией» Китая.
китай санкции санкции против КНР санкции запада санкции сша западные санкции США александр разуваев
Военкоры ФАН