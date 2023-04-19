«В очередной раз объявили врагом»: финансовый аналитик Разуваев об антикитайской истерии в США

По мнению экономиста, юань вполне может стать альтернативой доллару. Все потому, что Китай не такой, каким он был 30 лет тому назад, он уже не зависит от европейских инвестиций и от американских. Также Разуваев полагает, что в ближайшее время обострение вокруг Тайваня не будет.