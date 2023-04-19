Похожий на гранату предмет нашли в подъезде пятиэтажки на Большой Филевской в Москве

Предмет, похожий на гранату, обнаружили в подъезде пятиэтажки на Большой Филевской улице в Москве. В настоящий момент проводится эвакуация жильцов дома, пишет Telegram-канал Shot.
Напоминающий боеприпас предмет был спрятан за электрощитком на первом этаже. Согласно предварительной информации, это может быть граната Ф-1. Другие подробности инцидента уточняются.
Ранее стало известно, что во дворе частного дома в Белгороде сдетонировала граната. В результате ЧП один человек погиб, еще двое пострадали, сообщал телеканал «360».