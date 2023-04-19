МИД Китая положительно оценил мирную инициативу европейских стран в плане Эммануэля Макрона по Украине

Пекин поддерживает стремление европейских стран содействовать мирным переговорам между Россией и Украиной. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Китая.
Так ведомство прокомментировало предложенный президентом Франции Эмманюэлем Макроном председателю КНР Си Цзиньпину план урегулирования конфликта на Украине. Согласно ему, мирные переговоры могут начаться летом этого года.
Ранее Пекин представил свой план, в котором содержится позиция страны по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он включает в себя 12 пунктов, в том числе прекращение огня, уважение законных интересов всех стран в области безопасности, а также урегулирование гуманитарного кризиса.