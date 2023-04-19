МИД Китая положительно оценил мирную инициативу европейских стран в плане Эммануэля Макрона по Украине

Ранее Пекин представил свой план, в котором содержится позиция страны по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он включает в себя 12 пунктов, в том числе прекращение огня, уважение законных интересов всех стран в области безопасности, а также урегулирование гуманитарного кризиса.