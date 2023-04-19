Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Мощный взрыв прогремел в районе международного аэропорта суданской столицы Хартум

Происшествия
Мощный взрыв прогремел в районе международного аэропорта суданской столицы Хартум

В районе международного аэропорта столицы Судана — Хартума — прогремел мощный взрыв. Об инциденте в африканской стране пишет Sky News Arabia со ссылкой на источники.

Информация о пострадавших пока не поступала. Местные жители поделились в соцсетях кадрами с места происшествия — вблизи аэропорта видны клубы черного дыма. Подробности ЧП уточняются.

Ранее сообщалось, что американские дипломаты попали под обстрел в Судане. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в результате инцидента никто из членов дипмиссии не пострадал.
Судан хартум взрыв международный аэропорт
Военкоры ФАН