Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о ненависти всего мира к США

Сулейман Сойлу на встрече с молодежью в Стамбуле откровенно высказался по поводу отношения к США, сообщает газета Aydınlık.
Сойлу уже ранее открыто заявлял о своем отношении к Америке. По его мнению, Европа является пешкой Запада, поэтому не нужно преувеличивать ее значение на мировой арене. Глава МВД Турции считает, что ЕС имеет большие трудности в экономическом производстве и будет испытывать их и дальше.
Помимо этого, на встрече с молодым населением Турции Сойлу заявил, что весь мир ненавидит Америку, которая постепенно теряет репутацию. Государства Африки давно обозлены на США за то, что их эксплуатируют, по мнению главы МВД Турции.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о желании стран Латинской Америки уйти от влияния США. Такие страны, как Куба, Венесуэла, Никарагуа, хотят избавиться от контроля, который на них оказывают геополитические игры Америки, и двигаться самостоятельно,