Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о ненависти всего мира к США

Сойлу уже ранее открыто заявлял о своем отношении к Америке. По его мнению, Европа является пешкой Запада, поэтому не нужно преувеличивать ее значение на мировой арене. Глава МВД Турции считает, что ЕС имеет большие трудности в экономическом производстве и будет испытывать их и дальше.