Подземный «Объект 100» охраняет Крым уже почти 66 лет

Хочется надеяться на то, что «Сотка» получит современные ракеты и продолжит свою службу.
Ровно 50 лет назад - 19 апреля 1973 года – расчет берегового стационарного противокорабельного ракетного комплекса «Утес» успешно выполнил в Крыму первую зачетную стрельбу по плану боевой подготовки на дальность 219 километров. Тем самым была полностью подтверждена боеготовность совершенно секретного, спрятанного в подземных укрытиях, «Объекта 100» или, как его в обиходе называли советские военные, «Сотки».
КС-1 «Комета» была первой
История крымской «Сотки» настолько уникальна, что с ней определенно стоит познакомиться. Началась она после окончания Великой Отечественной войны. Тогда советские войска береговой обороны приступили к перевооружению с артиллерийских систем на принципиально новые – ракетные. Дело это было новое, а потому не обходилось без казусов...
21 ноября 1952 года в акватории Феодосийского залива стартовали испытания первой советской авиационной противокорабельной ракеты (ПКР) КС-1 «Комета». План мероприятия предусматривал целую серию пусков «Кометы» носителем – бомбардировщиком Ту-4 – по мишени, роль которой выполнял старый крейсер «Красный Кавказ», выведенный из состава Черноморского флота. Однако на практике удалось выполнить лишь один пуск. Почему?
Потому что первая же выпущенная бомбардировщиком «Комета» не просто угодила точно в борт «Кавказа», а буквально развалила крейсер на две части. После чего мишень почти мгновенно затонула, тем самым подтвердив высокую эффективность нового вида советского вооружения.
Поскольку другой мишени, способной убедительно изображать крупный боевой корабль вероятного противника, в распоряжении испытателей «Кометы» не оказалось, положительные результаты ранее запланированной серии пусков КС-1 госкомиссия зачла, что называется, «автоматом»!
В 1954-м на основе «Кометы» началось создание первых советских противокорабельных береговых ракетных комплексов (БРК) – мобильного С-2 «Сопка» и стационарного С-2 «Стрела». Так в СССР было положено начало формированию береговых ракетных войск. Одной из первых воинских частей, использующих это грозное оружие, стал 51-й отдельный береговой ракетный полк Черноморского флота.
Находящиеся сейчас на вооружении береговых войск ВМФ России новейшие подвижные БРК «Бал» с противокорабельными ракетами Х-35 и «Бастион-П» с ПКР «Оникс» - потомки той самой «Сопки». Со «Стрелой» же получилось еще любопытнее.
«Лесхоз», он же «Объект 100»
Главными козырями «Стрелы» должны были стать не только дальнобойность, но и высочайшая защищенность комплекса. Поэтому советские конструкторы решили спрятать ракеты этого БРК под землю. Летом 1955 года в 13 км юго-восточнее Балаклавы, там, где главная гряда Крымских гор с высоты 587 метров отвесным утесом мыса Айя обрывается в море, развернулось строительство секретного «Объекта 100». По расчетам создателей, крымская «Сотка» должна была 100%-но «выживать» даже в случае применения против нее ядерного оружия.
Во избежание разглашения места и назначения «Объекта 100», на картах его территория обозначалась невзрачным словом «Лесхоз».
Продвигалось строительство крымской «Сотки» с большим трудом. Уже после начала работ выяснилось, что скальный массив, внутри которого должен был быть спрятан БРК «Стрела», представлял собой не единое целое, а состоял из отдельных глыб породы, пустоты между которыми заполняли древесная пыль и глина. Во время разработки штолен неоднократно обнаруживались опасные провалы и фиксировались обрушения тысяч кубометров породы.
Тем не менее, строительство «Объекта 100» осуществлялось в круглосуточном режиме и без остановок. Завалы и обрушения ликвидировались, провалы засыпались, над штольнями возводились толстые железобетонные перекрытия. За пару лет в скальном массиве были созданы обширные помещения для размещения личного состава и матчасти двух ракетных дивизионов.
Снаружи остались лишь радиолокационные станции обнаружения и наведения. Четыре спаренные пусковые установки дивизионов на специальных стартовых столах гидравликой выдвигались на поверхность, чтобы после пуска немедленно уйти вниз на перезарядку. Комплекс имел полное инженерное обеспечение, дизельные электростанции, фильтровентиляционные установки, а также запасы ГСМ/воды/продовольствия, обеспечивавшие жизнедеятельность объекта при полной его герметизации после атомного удара.
Подземная цитадель, контролирующая все морские подступы к Севастополю, считалась абсолютно неуязвимой.
Непростая судьба «Утеса»
Введенный в строй 30 августа 1957 года, «Объект 100» непрерывно модернизировался. Исходную «Стрелу» на пусковых столах «сотки» сменил более совершенный БРК «Утес» с ракетами П-35Б. 1982 году «Утес» получил возможность использовать ракеты 3М44 «Прогресс», способные бить дальше, чем на 400 км. Плюс к этому «Прогрессы» оснащались системой автоматического выбора целей, могли осуществлять селекцию без помощи оператора и имели заметно улучшенную помехозащищенность канала связи.
Увы, далее произошла трагедия - в 1996-м «Объект 100» достался Украине. Новые хозяева в 1997-м с грехом пополам «осилили» пуск одной ПКР, после чего в ВСУ на «Сотку» просто плюнули. Лишенный должного обслуживания, а временами и охраны (!) уникальный «Объект 100» очень быстро пришел в совершенно не боеготовое состояние, а один из двух дивизионов БРК «Утес» вообще оказался разграблен и, фактически, порезан на металлолом. С высокой долей вероятности, оставшийся дивизион «Утеса» ожидала та же печальная участь, на чем история отечественных береговых ракетных войск в Крыму и закончилась бы. Но тут в 2014 году грянула «Крымская весна».
Возвращение Крыма в родную гавань резко актуализировало для ВС РФ задачу обеспечения обороноспособности полуострова со стороны моря. Для ее решения, на фондах упоминавшегося выше 51-го отдельного берегового ракетного полка была сформирована и размещена отдельная береговая ракетная бригада ЧФ.
Так на смену советским пионерам-ракетчикам символично пришли ракетчики российские. Одни налаживали БРК первого поколения, другие освоили новейшие «Бастионы-П» и «Балы». Показательно, что, несмотря на наличие в составе новой ракетной бригады современных подвижных БРК, командование ЧФ отмахиваться от старенького, но, по-прежнему, надежно укрытого в скалах «Утеса», не захотело.
На вернувшейся под юрисдикцию России «Сотке» была проведена ревизия. Состояние берегового стационарного противокорабельного комплекса оказалось откровенно аховым. Тем не менее, стараниями инженеров, монтажников и сборщиков из НПО «Машиностроение» вся матчасть уцелевшего дивизиона «Утеса» была возвращена в строй и 25 апреля 2016 года реанимированный «Объект 100» осуществил боевой пуск ПКР!
Для обслуживания ожившего «Утеса» был создан 85-й отдельный береговой ракетный дивизион, вошедший в состав отдельной береговой ракетной бригады ЧФ. Конечно, к этому моменту БРК «Утес» уже изрядно устарел. По этой причине «Объект 100»использовался после 2014-го, в основном, для пусков ПКР с инертной боевой частью. Сбивая эти ракеты оттачивали свое мастерство расчеты корабельных ЗРК ЧФ.
Тем не менее, даже будучи в весьма почтенном возрасте, «Утес» по-прежнему мог в случае необходимости отстреляться ПКР, несущими не только фугасно-кумулятивную боевую часть весом до 1000 кг, но и, теоретически, даже 20-килотонную ядерную. Причем, «жахнуть» этими «гостинцами» крымская «Сотка» могла не только по надводным, но и по наземным целям.
Ну, а чтобы никто в его боеспособности не сомневался, возрожденный БРК «Утес» осуществлял ракетные пуски с частотой, перекрывающей все советские нормативы. В конце 80-х считалось нормой, если стационарный БРК за год выпускал две ПКР. Для сравнения только в 2017-м «Утес» выпустил восемь ПКР.
Исчезновение из новостей
Всем было понятно, что запасы ПКР 3М44 «Прогресс», чье серийное производство было прекращено еще в 1987-м, в арсеналах отнюдь не бесконечны. Исходя из этого, для «Сотки» вырисовывались два варианта будущего использования.
Первый – после исчерпания запаса ПКР 3М44, 85-й отдельный береговой ракетный дивизион расформировывается, большая часть матчасти «Утеса» утилизируется, а помещения «Объекта 100» передаются севастопольскому филиалу парка «Патриот».
Второй – перевооружение «Сотки» с заменой БРК «Утес» на разработанный АО «ВПК «НПО машиностроения» новейший «Бастион-С» — стационарный вариант БРК с шахтным размещением сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс». О таком варианте в конце мая 2019 года упомянул генеральный директор, генеральный конструктор АО «ВПК «НПО машиностроения» Александр Леонов.
И вот тут мы добираемся до весьма загадочного момента.
«В ходе учения после запуска ракеты-мишени «Прогресс» из пусковых установок комплекса «Утес» боевой расчет противовоздушной обороны фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил и взял на сопровождение воздушную цель. <…> Воздушная цель была успешно поражена на дистанции более 40 километров», — сообщила 26 октября 2021 года пресс-служба ЧФ.
Далее «Сотка» из новостей просто пропала. Не появилась она в них и после начала СВО, хотя, казалось бы, сам Бог велел ЧФ использовать устаревшие ПКР «Утеса» для ударов по наземным целям в районе Николаева и под Херсоном или, как минимум, для «закошмаривания» украинской ПВО. При этом какие-то свидетельства о расформировании 85-го отдельного берегового ракетного дивизиона в открытых источниках отсутствуют.
Словом, что сейчас происходит на «Объекте 100» - неизвестно. Однако, с оглядкой на длинную историю этого уникального сооружения (почти 66 лет на службе!), а также его высочайшую защищенность, очень хочется надеяться на то, что «Сотка» не «уйдет в отставку», а, по-прежнему, будет защищать Крым. В идеале – с БРК «Бастион-С».