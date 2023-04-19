Подземный «Объект 100» охраняет Крым уже почти 66 лет

Увы, далее произошла трагедия - в 1996-м «Объект 100» достался Украине. Новые хозяева в 1997-м с грехом пополам «осилили» пуск одной ПКР, после чего в ВСУ на «Сотку» просто плюнули. Лишенный должного обслуживания, а временами и охраны (!) уникальный «Объект 100» очень быстро пришел в совершенно не боеготовое состояние, а один из двух дивизионов БРК «Утес» вообще оказался разграблен и, фактически, порезан на металлолом. С высокой долей вероятности, оставшийся дивизион «Утеса» ожидала та же печальная участь, на чем история отечественных береговых ракетных войск в Крыму и закончилась бы. Но тут в 2014 году грянула «Крымская весна».