Министр обороны Великобритании Бен Уоллес оценил вероятность продолжения конфликта на Украине в 2024 году

Украинский конфликт, скорее всего, продолжится в 2024 году. Таким мнением поделился министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
По его словам, он настроен оптимистично, и верит в сохранение Украиной сильной позиции. Также Уоллес уверен, что запланированное контрнаступление ВСУ будет успешным, однако дал понять, что конфликт затянется на еще один год.
«Я также думаю, что мы должны быть реалистами: не будет ни одного волшебного момента, когда Россия рухнет», — цитирует слова министра издание The New York Times.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что США и союзники планируют наступление вооруженных сил Украины на 30 апреля. Об этом сообщают якобы секретные документы, утекшие в Сеть.