Представитель МИД РФ Захарова заявила о жесткой тональности разговора с послами США, Канады и Великобритании

Мария Захарова также отметила, что подобные комментарии в следующий раз будут фиксироваться «как не соответствующие заявленному статусу». По ее словам, послы этих стран, сделав заявления в отношении вынесенного судом приговора журналисту Владимиру Кара-Мурзе✱ (признан физлицом-иноагентом в России), вмешались во внутренние дела России.