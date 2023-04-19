Представитель МИД РФ Захарова заявила о жесткой тональности разговора с послами США, Канады и Великобритании

Разговор с представителями Министерств иностранных дел США, Канады и Великобритании был проведен в жесткой форме без малейшего желания «что-то спустить на тормоза». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Sputnik».
Мария Захарова также отметила, что подобные комментарии в следующий раз будут фиксироваться «как не соответствующие заявленному статусу». По ее словам, послы этих стран, сделав заявления в отношении вынесенного судом приговора журналисту Владимиру Кара-Мурзе✱ (признан физлицом-иноагентом в России), вмешались во внутренние дела России.
Следует отметить, что 18 апреля послу Соединенного Королевства Деборе Броннерт, дипломатическому представителю Канады Элисон Леклэр, главе дипмиссии США Линн Трейси Россия выразила протест за комментарии по поводу приговора в отношении Кара-Мурзы✱ по делу о государственной измене и фейках о российской армии. Они были вызваны в РФ для демарша.
Ранее Московский городской суд назначил наказание Владимиру Кара-Мурзе✱ в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами