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Новое медучреждение в Московской области сдадут на месяц раньше срока

Общество
Новое медучреждение в Московской области сдадут на месяц раньше срока

Новая поликлиника в микрорайоне Ивановские дворики подмосковного Серпухова будет сдана на месяц раньше назначенного срока. Об этом заявил руководитель региона Андрей Воробьев.

Как пишет издание «Вести Подмосковья», в данный момент объект готов на 25%, и в планах – сдать его в ноябре, на месяц раньше положенного срока. Это будет первая поликлиника в Серпухове в отдельном новом здании, спроектированная по новому стандарту, отметил губернатор.

Новое медучреждение сможет принимать до 700 человек в смену. Здесь будут работать 14 кабинетов участковых врачей для приема взрослых и детей. Также будут принимать больных и различные профильные специалисты. Поликлинику оснастят современным цифровым оборудованием. Впервые тяжелые приборы МРТ и КТ будут функционировать в объекте здравоохранения первичного звена.

Строительство ведется по программе нацпроекта «Здравоохранение» и сегодня в нем задействованы 145 человек и пять единиц техники, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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