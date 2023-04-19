Новое медучреждение в Московской области сдадут на месяц раньше срока

Как пишет издание «Вести Подмосковья», в данный момент объект готов на 25%, и в планах – сдать его в ноябре, на месяц раньше положенного срока. Это будет первая поликлиника в Серпухове в отдельном новом здании, спроектированная по новому стандарту, отметил губернатор.