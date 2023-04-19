Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль здание бывшей швейной фабрики в Бахмуте

Служившее для ВС Украины мощным укрепрайоном здание бывшей швейной фабрики в Бахмуте (Артемовске) перешло под контроль ЧВК «Вагнер». Об этом сообщают РИА Новости в своем Telegram-канале.
Здание бывшей фабрики перешло под контроль бойцов ЧВК после штурма. В результате ВСУ потеряли мощный укрепрайон, который теперь под контролем «музыкантов».
Вчера, 18 апреля, появилась информация, что штурмовики ЧВК «Вагнер» отбили еще три квартала в северной, центральной и южной частях Бахмута (Артемовска). Также неоднократно сообщалось, что освобождение территории ведется исключительно «вагнеровцами». Бойцы ЧВК уже выбили украинских военных из населенных пунктов Берховка, Красная Гора и Парасковиевка.