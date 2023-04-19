Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль здание бывшей швейной фабрики в Бахмуте

Вчера, 18 апреля, появилась информация, что штурмовики ЧВК «Вагнер» отбили еще три квартала в северной, центральной и южной частях Бахмута (Артемовска). Также неоднократно сообщалось, что освобождение территории ведется исключительно «вагнеровцами». Бойцы ЧВК уже выбили украинских военных из населенных пунктов Берховка, Красная Гора и Парасковиевка.

