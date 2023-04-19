Беспрецедентное весеннее половодье может нанести сельскому хозяйству Украины большие убытки

Специалисты оценили возможный ущерб по восстановлению разрушенной инфраструктуры после затоплений в сотни миллионов гривен. В прошлом году на эти цели потратили не менее 150 млн гривен. Окончательную сумму убытков подсчитают по прекращению паводка, пишет издание «Страна.ua».