Беспрецедентное весеннее половодье может нанести сельскому хозяйству Украины большие убытки

Украина переживает беспрецедентное по масштабу и интенсивности весеннее половодье. Вешние воды, залившие много гектар сельскохозяйственных угодий, могут нанести экономике государства весомый урон.
Уровень воды в украинских водоемах на сегодняшний день уже выше на целый метр параметра за аналогичный период 2022 года.
«Страну в буквальном смысле заливает», – заявили представители «Укргидроэнерго».
Специалисты оценили возможный ущерб по восстановлению разрушенной инфраструктуры после затоплений в сотни миллионов гривен. В прошлом году на эти цели потратили не менее 150 млн гривен. Окончательную сумму убытков подсчитают по прекращению паводка, пишет издание «Страна.ua».
Сильное половодье наблюдается и во многих регионах РФ. Тюменские и курганские энергетики завершили подготовку сетей к весенним паводкам — в регионах сформировали аварийные бригады и резерв материалов, информирует портал URA.RU.