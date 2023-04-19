Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Беспрецедентное весеннее половодье может нанести сельскому хозяйству Украины большие убытки

Общество
Беспрецедентное весеннее половодье может нанести сельскому хозяйству Украины большие убытки

Украина переживает беспрецедентное по масштабу и интенсивности весеннее половодье. Вешние воды, залившие много гектар сельскохозяйственных угодий, могут нанести экономике государства весомый урон.

Уровень воды в украинских водоемах на сегодняшний день уже выше на целый метр параметра за аналогичный период 2022 года.

«Страну в буквальном смысле заливает», – заявили представители «Укргидроэнерго».

Специалисты оценили возможный ущерб по восстановлению разрушенной инфраструктуры после затоплений в сотни миллионов гривен. В прошлом году на эти цели потратили не менее 150 млн гривен. Окончательную сумму убытков подсчитают по прекращению паводка, пишет издание «Страна.ua».

Сильное половодье наблюдается и во многих регионах РФ. Тюменские и курганские энергетики завершили подготовку сетей к весенним паводкам — в регионах сформировали аварийные бригады и резерв материалов, информирует портал URA.RU.
Украина половодье значительный ущерб
Военкоры ФАН