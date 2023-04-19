Актер Харьковского театра им. Шевченко «Березиль» Александр Тартышников скончался в 80 лет

Советский и украинский актер Александр Тартышников скончался в 80 лет. Прискорбной новостью поделились в Харьковского театре им. Шевченко «Березиль», в котором играл артист.
Сообщение о его смерти появилось на странице театра в социальной сети. Его представители отметили, что Тартышников совсем недавно отметил свое 80-летие. Причину смерти актера не уточнили.
За свою карьеру артист сыграл в фильмах различных жанров: детективах, мелодрамах, комедиях. Среди работы Тартышникова роли в картинах «Охотники за бриллиантами», «Отряд особого назначения», «Женить Казанову» и другие.