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Актер Харьковского театра им. Шевченко «Березиль» Александр Тартышников скончался в 80 лет

Общество
Актер Харьковского театра им. Шевченко «Березиль» Александр Тартышников скончался в 80 лет

Советский и украинский актер Александр Тартышников скончался в 80 лет. Прискорбной новостью поделились в Харьковского театре им. Шевченко «Березиль», в котором играл артист.

Сообщение о его смерти появилось на странице театра в социальной сети. Его представители отметили, что Тартышников совсем недавно отметил свое 80-летие. Причину смерти актера не уточнили.

За свою карьеру артист сыграл в фильмах различных жанров: детективах, мелодрамах, комедиях. Среди работы Тартышникова роли в картинах «Охотники за бриллиантами», «Отряд особого назначения», «Женить Казанову» и другие.
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