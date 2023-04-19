ФСБ предотвратила диверсию украинских спецслужб на объекте энергосистемы Крыма

Сотрудники Федеральной службы безопасности России сообщили о предотвращении диверсии на энергетическом объекте в Крыму. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
Сотрудники российской спецслужбы в Керчи задержали гражданина России и Украины 1971 года рождения. Известно, что он готовил взрыв на объекте энергосистемы Крымского полуострова.
В доме подозреваемого была обнаружена и изъята самодельная бомба. Кроме того, были найдены средства связи, содержащие переписку подозреваемого с представителями украинских спецслужб.
В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу. В его отношении возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к диверсии» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ», предусматривающим наказания вплоть до пожизненного заключения.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала мужчину, пытавшегося пересечь границу с Украиной. Он собирался вступить в ряды ВСУ для участия в боевых действиях против России.