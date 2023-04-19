Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения трехлетнего ребенка в Балашихе

Местная прокуратура в настоящий момент допрашивает родственников, соседей и друзей погибшей. Уже осмотрено место происшествия, а также изучены записи с камер видеонаблюдения. СК возбудил уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека».