Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения трехлетнего ребенка в Балашихе

Сотрудники главного управления СК России по Подмосковью расследуют дело после пропажи трехлетней девочки, у которой накануне мать выпала из окна восьмого этажа жилого дома в Балашихе. Об этом сообщает РИАМО.
Следует отметить, что 18 апреля на Заречной улице умерла женщина, выпав из окна многоэтажного дома. Отмечается, что она вместе со своей трехлетней дочкой приехала к родственникам в город Балашиха. После этого девочка пропала.
Местная прокуратура в настоящий момент допрашивает родственников, соседей и друзей погибшей. Уже осмотрено место происшествия, а также изучены записи с камер видеонаблюдения. СК возбудил уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека».
Ранее прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств аварии с участием мотоцикла в Коломненском городском округе. В результате ДТП пострадали пожилая женщина и пятилетний ребенок.