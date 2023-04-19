Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила сложности в инспекции судов в рамках зерновой сделки

Регистрация и инспекция судов в рамках зерновой сделки вызывает некоторые сложности. Их отметила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Она заявила, что проблемы возникают в Совместном координационном центре в Стамбуле. Захарова связала их с действиями Киева и ООН. Так, предложение России внести суда в регистрационные списки представители Украины восприняли остро.
«В Киеве оказались не готовы ставить под угрозу свои коммерческие коррупционные схемы. В результате украинцы сначала заблокировали процесс регистрации, не соглашаясь с нашими предложениями, а затем остановили все инспекции, включая выходящих судов (27 кораблей с 1,2 млн тонн груза на борту)», — прокомментировала Захарова.
По ее словам, на это пошли, чтобы при помощи ООН пустить в работу «пропагандистскую машину». Официальный представитель министерства подчеркнула, что Украина проигнорировала первоначальные цели сделки, а Запад поддержал Киев, решив проблему с зерном в странах за счет украинского.
В Евросоюзе оценили последствия в случае отказа России от продления зерновой сделки. Их назвали катастрофическими, передает URA.RU.