Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила сложности в инспекции судов в рамках зерновой сделки

По ее словам, на это пошли, чтобы при помощи ООН пустить в работу «пропагандистскую машину». Официальный представитель министерства подчеркнула, что Украина проигнорировала первоначальные цели сделки, а Запад поддержал Киев, решив проблему с зерном в странах за счет украинского.