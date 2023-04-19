МИД России: Южные Курилы являются неотъемлемой частью территории РФ

Россия сочла «ничтожным» упоминания Южных Курил в ежегодном докладе МИД Японии под названием «Синяя книга по дипломатии». Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
В ведомстве подчеркнули, что Курильские острова являются неотъемлемой частью России по итогам Второй мировой войны. На фоне этого заявления Японии о «незаконной оккупации» Южных Курил выглядят необоснованными территориальными претензиями.
«Расцениваем такие пассажи как ничтожные. Южные Курилы являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации на законных, в том числе международных, основаниях», — заявили в МИД РФ.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что Китай впервые с 1964 года изменил свое мнение касательно принадлежности Курильских островов. Отныне власти КНР намерены придерживаться нейтральной позиции по этому вопросу.