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МИД России: Южные Курилы являются неотъемлемой частью территории РФ

Политика
МИД России: Южные Курилы являются неотъемлемой частью территории РФ

Россия сочла «ничтожным» упоминания Южных Курил в ежегодном докладе МИД Японии под названием «Синяя книга по дипломатии». Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Курильские острова являются неотъемлемой частью России по итогам Второй мировой войны. На фоне этого заявления Японии о «незаконной оккупации» Южных Курил выглядят необоснованными территориальными претензиями.

«Расцениваем такие пассажи как ничтожные. Южные Курилы являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации на законных, в том числе международных, основаниях», — заявили в МИД РФ.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что Китай впервые с 1964 года изменил свое мнение касательно принадлежности Курильских островов. Отныне власти КНР намерены придерживаться нейтральной позиции по этому вопросу.
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