Роскомнадзор утвердил критерии ЛГБТ-пропаганды, которые вступят в силу с 1 сентября

Помимо этого, Роскомнадзор заблокирует сайты, распространяющие информацию о способах суицида. Также под запрет попадают ресурсы, которые формируют положительную оценку лиц, состоящих в ЛГБТ-отношениях и склоняющих к мнению, что традиционные и нетрадиционные связи социально равноценны. Сайты, распространяющие положительное мнение о смене пола, тоже попадут под блокировку.