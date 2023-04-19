Роскомнадзор утвердил критерии ЛГБТ-пропаганды, которые вступят в силу с 1 сентября

Ресурс внесут в реестр запрещенных сайтов, если на нем будут опубликованы материалы, оправдывающие отказ от традиционных отношений, сообщается на официальном портале правовой информации.
Теперь, если на сайте распространяется информация, которая направлена на убеждение человека в привлекательности романтической связи с несовершеннолетними или на возбуждение сексуального влечения к ним, то ресурс внесут в реестр запрещенных.
Помимо этого, Роскомнадзор заблокирует сайты, распространяющие информацию о способах суицида. Также под запрет попадают ресурсы, которые формируют положительную оценку лиц, состоящих в ЛГБТ-отношениях и склоняющих к мнению, что традиционные и нетрадиционные связи социально равноценны. Сайты, распространяющие положительное мнение о смене пола, тоже попадут под блокировку.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор может заблокировать платформу самиздата Archive of Our Own. Представители ведомства нашли детские порнографические материалы в фанатских рассказах по Гарри Поттеру.