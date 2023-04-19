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Электричка в Новосибирской области во время движения потеряла последний вагон

Происшествия
Электричка в Новосибирской области во время движения потеряла последний вагон

Новосибирская транспортная прокуратура инициировала проверку в связи с инцидентом на железной дороге.

Как пояснили в ведомстве, во время движения пригородной электрички, направлявшейся из Новосибирска в Барабинск, на перегоне между Коченево и Дупленской произошло самопроизвольное отделение от состава последнего вагона. Хотя никто в результате инцидента не пострадал, но движение поездов более одного часа было невозможно, сообщает sibkray.ru.

Проверка Новосибирской транспортной прокуратуры должна установить причину странного происшествия. Также будет проверено соблюдение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. Свое расследование проводит местная полиция.
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