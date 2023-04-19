Электричка в Новосибирской области во время движения потеряла последний вагон

Новосибирская транспортная прокуратура инициировала проверку в связи с инцидентом на железной дороге.
Как пояснили в ведомстве, во время движения пригородной электрички, направлявшейся из Новосибирска в Барабинск, на перегоне между Коченево и Дупленской произошло самопроизвольное отделение от состава последнего вагона. Хотя никто в результате инцидента не пострадал, но движение поездов более одного часа было невозможно, сообщает sibkray.ru.
Проверка Новосибирской транспортной прокуратуры должна установить причину странного происшествия. Также будет проверено соблюдение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. Свое расследование проводит местная полиция.