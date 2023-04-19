Водителей не будут наказывать штрафами за портреты героев ВОВ на машинах во время «Бессмертного полка»

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники ДПС не будут наказывать штрафами водителей за размещение портретов героев Великой Отечественной войны на машинах в ходе народно-патриотической акции «Бессмертный полк».
Сотрудница Министерства внутренних дел подчеркнула, что наносимые на автомобили изображения не должны ограничивать обзор шоферу.
«Рекомендуется размещать их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах», — дала совет всем автолюбителям Ирина Волк.
По ее словам, чтобы фото своих родственников-героев сохранить в хорошем виде, необходимо крепить изображения на автостекла с внутренней стороны.
Ранее сообщалось, что традиционное очное шествие «Бессмертного полка» в России в этом году проходить не будет.