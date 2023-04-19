Мужчина упал на пути станции метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Пассажир метро упал на пути станции «Гражданский проспект», тем самым вызвав сбой в движении поездов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Метро Петербурга».
Инцидент произошел утром 19 апреля на Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена. Из-за падения пассажира на пути было остановлено движение поездов от станции «Академическая» до «Девяткино». Также службы метрополитена закрыли станции «Гражданский проспект» и «Девяткино» для входа.
В настоящий момент мужчину уже достали с путей, он жив и его здоровью ничего не угрожает. Движение на красной ветке восстановлено и осуществляется в обычном режиме, интервал движение поездов восстанавливается.
Ранее телеканал «360» сообщал, что пассажир упал на пути на станции «Аннино» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена.