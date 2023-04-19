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Грузовой поезд с серной кислотой сошел с рельсов в американском штате Иллинойс

Происшествия
Грузовой поезд с серной кислотой сошел с рельсов в американском штате Иллинойс

Три цистерны грузового поезда, перевозивших серную кислоту, перевернулись недалеко от города Вуд-Ривер в штате Иллинойс по неизвестной причине. Об этом сообщает американская газета The Edwardsville Intelligencer.

Как пишет издание, ЧП произошло в понедельник. Начальник городской пожарной охраны Уэйд Сталхут подтвердил, что содержимым вагонов была серная кислота. Утечка опасного вещества не произошла. По данным местных экстренных служб, пострадавших в результате схода с рельсов поезда не обнаружено. Сейчас проводится работа по установлению причин инцидента.

Ранее в штате Миннесота произошел сход с рельсов грузового поезда, перевозящего этанол.
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