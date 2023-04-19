Грузовой поезд с серной кислотой сошел с рельсов в американском штате Иллинойс

Как пишет издание, ЧП произошло в понедельник. Начальник городской пожарной охраны Уэйд Сталхут подтвердил, что содержимым вагонов была серная кислота. Утечка опасного вещества не произошла. По данным местных экстренных служб, пострадавших в результате схода с рельсов поезда не обнаружено. Сейчас проводится работа по установлению причин инцидента.