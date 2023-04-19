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Одна из столкнувшихся в Саранске машин задела пешехода

Происшествия
Одна из столкнувшихся в Саранске машин задела пешехода

Сотрудники УГИБДД России по Мордовии уточняют обстоятельства ДТП в Саранске.

По данным ведомства, дорожный инцидент произошел на улице Павлика Морозова в Октябрьском районе Саранска. Автомобиль «Хендэ Соната» столкнулся с легковушкой «Фиат Альбеа». Последствия этого ДТП оказались печальными, сообщают «Известия Мордовии».

Дело в том, что «Фиат Альбеа» после удара налетел прямо на переходившую дорогу в положенном месте 17-летнюю девушку. Пострадавшую пришлось госпитализировать с травмами различной степени тяжести. Расследование инцидента продолжается.
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