Одна из столкнувшихся в Саранске машин задела пешехода

Сотрудники УГИБДД России по Мордовии уточняют обстоятельства ДТП в Саранске.
По данным ведомства, дорожный инцидент произошел на улице Павлика Морозова в Октябрьском районе Саранска. Автомобиль «Хендэ Соната» столкнулся с легковушкой «Фиат Альбеа». Последствия этого ДТП оказались печальными, сообщают «Известия Мордовии».
Дело в том, что «Фиат Альбеа» после удара налетел прямо на переходившую дорогу в положенном месте 17-летнюю девушку. Пострадавшую пришлось госпитализировать с травмами различной степени тяжести. Расследование инцидента продолжается.