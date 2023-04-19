Британки пожаловались на разрушающих их семьи украинских беженок

Жительницы Великобритании жалуются на беженок с Украины, которые уводят из семей супругов и партнеров. Об этом сообщает издание The Daily Mail.
Собеседница СМИ Эмма Нисигаки, которая участвовала в государственной программе «Дома для Украины», рассказала, что некоторые британки сталкиваются с изменами после принятия в семьи беженцев. Всего женщина знает по крайней мере 17 жен, чьи партнеры завели роман с украинками.
«Эти молодые женщины вскружили голову этим мужчинам, и их семьи были разрушены», — посетовала Эмма.
Издание пишет, что одна из упомянутых британок была вынуждена развестись со своим мужем, который вел тайную переписку с беженкой и ходил на свидания в паб. При этом, по ее словам, она все еще пытается принять произошедшее, оставшись с двумя детьми без супруга.
Ранее URA.RU сообщал, что шотландский политик Хамз Юсуф неловко пошутил на встрече с украинскими беженками. Он спросил группу женщин, почему ни один из мужчин «не сбежал с ними из зоны боевых действий».