Британки пожаловались на разрушающих их семьи украинских беженок

Издание пишет, что одна из упомянутых британок была вынуждена развестись со своим мужем, который вел тайную переписку с беженкой и ходил на свидания в паб. При этом, по ее словам, она все еще пытается принять произошедшее, оставшись с двумя детьми без супруга.