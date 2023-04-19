Полиция в Московской области задержала серийного вора

Как пишет издание «Вести Подмосковья», по данным правоохранителей, злоумышленник стамеской отжал оконную раму и проник в квартиру дома на Юбилейной улице. Оттуда он вынес ювелирные изделия, деньги и спиртное. Второе преступление, в котором подозревают задержанного, было таким же – вор влез в жилье на улице Маштакова и похитил драгоценности с деньгами. Украшения волгоградец сдал в одну из скупок в Серпухове, денежные средства и спиртные напитки использовал по своему усмотрению.