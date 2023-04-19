Полиция в Московской области задержала серийного вора

Полицейские в подмосковном Подольске задержали 27-летнего жителя Волгограда. Он подозревается в серийных ограблениях квартир. Ущерб в результате только двух последних ограблений составил порядка 250 000 рублей.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», по данным правоохранителей, злоумышленник стамеской отжал оконную раму и проник в квартиру дома на Юбилейной улице. Оттуда он вынес ювелирные изделия, деньги и спиртное. Второе преступление, в котором подозревают задержанного, было таким же – вор влез в жилье на улице Маштакова и похитил драгоценности с деньгами. Украшения волгоградец сдал в одну из скупок в Серпухове, денежные средства и спиртные напитки использовал по своему усмотрению.
Подозреваемый был задержан по месту временного проживания. Стражи закона возбудили в отношении него уголовное дело по факту кражи (ст.158 УК РФ). Фигурант взят под стражу. Сейчас специалисты выясняют причастность мужчины к другим подобным правонарушениям, совершенным на территории региона.