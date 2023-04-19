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Один человек погиб в результате утреннего обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ

Происшествия
Один человек погиб в результате утреннего обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ

Житель Новой Каховки погиб в результате утреннего обстрела города со стороны ВСУ. Также есть пострадавшие.

Как сообщили в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа, минно-взрывные ранения получили два человека.

После прилетов на местах работают экстренные службы. В ходе оценки ситуации зафиксировали два прорыва газовых труб и частичное отключение электричества. Жителей города призвали оставаться дома и ограничить перемещения по улицам.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщал об атаке на Новую Каховку. Пострадавшим на фоне действующей обстановки оказывали помощь сотрудники экстренных служб, передает «Царьград».
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