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ВСУ предприняли новую попытку атаки на электростанцию под Белгородом

Политика
ВСУ предприняли новую попытку атаки на электростанцию под Белгородом

19 апреля стало известно о новой попытке нападения беспилотника Вооруженных Сил Украины на электростанцию, расположенную под Белгородом. О происшествии рассказал SHOT.

Согласно имеющейся информации, БПЛА был замечен вблизи населенного пункта Драгунское, где в прошлое воскресенье дрон сбросил СВУ на подстанцию. Сегодня аппарат был уничтожен сразу после обнаружения.

К беспилотнику было прикреплено самодельное взрывное устройство. Благодаря оперативным действиям удалось предотвратить возможное ЧП. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее СМИ сообщали, что украинский БПЛА обстрелял хутор Лозовая Рудка в Белгородской области. Разрушения были зафиксированы в одном частном доме.
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