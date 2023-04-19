ВСУ предприняли новую попытку атаки на электростанцию под Белгородом

19 апреля стало известно о новой попытке нападения беспилотника Вооруженных Сил Украины на электростанцию, расположенную под Белгородом. О происшествии рассказал SHOT.
Согласно имеющейся информации, БПЛА был замечен вблизи населенного пункта Драгунское, где в прошлое воскресенье дрон сбросил СВУ на подстанцию. Сегодня аппарат был уничтожен сразу после обнаружения.
К беспилотнику было прикреплено самодельное взрывное устройство. Благодаря оперативным действиям удалось предотвратить возможное ЧП. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее СМИ сообщали, что украинский БПЛА обстрелял хутор Лозовая Рудка в Белгородской области. Разрушения были зафиксированы в одном частном доме.