Власти Амурской области оценили ситуацию с лесными пожарами в регионе

Отмечается, что во всех пожарах виноваты безответственные местные жители, разводящие костры или поджигающие сухую траву, несмотря на строгий запрет. Высокий IV класс пожарной опасности сохраняется в Благовещенском муниципальном округе, еще в девяти районах и округах зарегистрирован III класс опасности.