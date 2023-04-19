Власти Амурской области оценили ситуацию с лесными пожарами в регионе

Пресс-служба минлеса Амурской области рассказала о масштабах природных пожаров и их причинах.
По данным ведомства, на территории 24-х миниципалитетов Приамурья продолжает действовать особый противопожарный режим. За последние сутки сотрудники лесопожарной группировки тушили шесть лесных пожаров на общей площади в 412 гектаров, сообщает AmurInfo.
Отмечается, что во всех пожарах виноваты безответственные местные жители, разводящие костры или поджигающие сухую траву, несмотря на строгий запрет. Высокий IV класс пожарной опасности сохраняется в Благовещенском муниципальном округе, еще в девяти районах и округах зарегистрирован III класс опасности.