СК в Новосибирской области начал проверку по факту отцепления вагона во время движения поезда

Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России инициировал проведение доследственной проверки по факту отцепления вагона электропоезда. По ее результатам следователи примут процессуальное решение.
Следователи установили факт отцепа последнего вагона электропоезда по ходу пути, он двигался по маршруту «Новосибирск-Барабинск». Сообщается, что в результате инцидента пострадавшие отсутствуют – во время отцепления сработала система автоматической остановки движения вагона.
Его пассажиры были доставлены в место назначения в других вагонах поезда. Проверка проводится по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности), – пишет Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
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