СК в Новосибирской области начал проверку по факту отцепления вагона во время движения поезда

Его пассажиры были доставлены в место назначения в других вагонах поезда. Проверка проводится по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности), – пишет Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.