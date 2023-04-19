Малярный цех загорелся в Оренбурге: пожарные эвакуируют кислородные баллоны

Сегодня, 19 апреля, в Оренбурге произошло возгорание. В двухэтажном здании малярного цеха начался пожар. На данный момент информация о пострадавших отсутствует. К тушению возгорания привлечены 25 сотрудников пожарной бригады и девять единиц специализированной техники. Пожар локализован, продолжается работа по его ликвидации. Спасателям удалось эвакуировать кислородные баллоны из помещения.