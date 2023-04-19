Малярный цех загорелся в Оренбурге: пожарные эвакуируют кислородные баллоны

МЧС России по Оренбургской области сообщило, что пожарная бригада локализовала пожар в Оренбурге.
Сегодня, 19 апреля, в Оренбурге произошло возгорание. В двухэтажном здании малярного цеха начался пожар. На данный момент информация о пострадавших отсутствует. К тушению возгорания привлечены 25 сотрудников пожарной бригады и девять единиц специализированной техники. Пожар локализован, продолжается работа по его ликвидации. Спасателям удалось эвакуировать кислородные баллоны из помещения.
Ранее сообщалось о мощном пожаре в Иркутской области, который почти уничтожил придорожное кафе. Крыша заведения загорелась и пожар распространился на все здание из-за ветра. Охранник кафе самостоятельно эвакуировался. К тушению было привлечено 65 пожарных и 17 единиц техники. Распространения огня на соседние здания удалось избежать.