Новый военный корабль США столкнулся с буксиром во время спуска

Спуск на воду новейшего американского военного корабля USS Cleveland (LCS 31) закончился столкновением с буксиром. Об этом сообщает издание Independent.
Для спуска корабля на верфи Fincantieri Marinette Marine в штате Висконсин был использован старый метод, известный как «боковой». Метод предполагает использование небольшого буксира для постановки более крупного судна на воду.
На видео с места события видно, что новый LCS, похоже, сталкивается с буксиром. Запись проанализировал старший преподаватель Центра морских исследований Университета Линкольна при Британском королевском военно-морском колледже в Дартмуте Марк Гроув. Он сообщил, что не мог визуально подтвердить, вступило ли новое судно в непосредственный контакт с буксиром или же упало очень близко и отбросило его мощной волной.
Тем не менее он отметил, что «он действительно упал слишком близко». На данный момент не сообщалось о пострадавших в результате происществия.
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