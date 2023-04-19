Новый военный корабль США столкнулся с буксиром во время спуска

На видео с места события видно, что новый LCS, похоже, сталкивается с буксиром. Запись проанализировал старший преподаватель Центра морских исследований Университета Линкольна при Британском королевском военно-морском колледже в Дартмуте Марк Гроув. Он сообщил, что не мог визуально подтвердить, вступило ли новое судно в непосредственный контакт с буксиром или же упало очень близко и отбросило его мощной волной.