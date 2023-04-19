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Центральноафриканская Республика рассчитывает на военную помощь России

Весь мир
Центральноафриканская Республика рассчитывает на военную помощь России

Президент Экономического и социального совета ЦАР Альфред Таинга Полоко заявил, что в связи с необходимостью поддержки мира, он рассчитывает на присутствие российских специалистов в своей стране. Об этом сообщает «РИА Новости».

Полоко заметил, что проблемы безопасности в стране очень сильно мешали экономическому развитию, но благодаря поддержке со стороны России, они отступили на второй план.

«Постепенно мир возвращается», - заявил президент совета.

Ранее, штат российских инструкторов пополнился еще 210 специалистами, которых западные СМИ связывают с ЧВК «Вагнер». Теперь в Центральноафриканской Республике работают 1345 сотрудников СОМБ.
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