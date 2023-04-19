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Сейсмологи Мексики зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 на юге страны

Происшествия
Сейсмологи Мексики зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 на юге страны

Государственная сейсмологическая служба Мексики сообщила о подземных толчках магнитудой 5,8. Инцидент произошел на юге страны.

Специалисты зарегистрировали землетрясение 18 апреля в 22:55 по местному времени. Эпицентр находился почти в четырех десятках километров к северо-западу от города Текпан. Очаг землетрясения располагался на глубине в десять тысяч метров. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях отсутствует, – пишет «РИА Новости».

Ранее Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук сообщил о подземных толчках в 144 километрах от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда землетрясения составила 5,8. Территориальное управление МЧС заявило, что пострадавшие и разрушения в городе из-за происшествия отсутствуют.
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