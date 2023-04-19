Сейсмологи Мексики зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 на юге страны

Специалисты зарегистрировали землетрясение 18 апреля в 22:55 по местному времени. Эпицентр находился почти в четырех десятках километров к северо-западу от города Текпан. Очаг землетрясения располагался на глубине в десять тысяч метров. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях отсутствует, – пишет «РИА Новости».