В Камчатском крае затонул пограничный сторожевой корабль

В Петропавловске-Камчатском начата проверка по делу о затоплении пограничного сторожевого корабля «Воровский», сообщают местные СМИ.
На данный момент известно, что 18 апреля в 3 часа по местному времени, возле причала в районе судоремонтной верфи бухты Заводской, произошло затопление пограничного сторожевого корабля «Воровский». По факту инцидента начата проверка Камчатским следственным отделом.
Сообщается, что данное судно было списано шесть лет назад, а после продано. Предполагалось, что его разрежут на металлолом и продадут частями.
По сообщению от источников, в зоне ЧП был стойкий запах дизельного топлива, но местные власти утверждают, что разлива нефтепродуктов не произошло. Пострадавших в результате инцидента не выявлено.
В целях обеспечения безопасности, вокруг затопленного судна было установлено боновое ограждение.
Ранее, власти Таиланда сообщали о крушении корвета «Сукхотай», на борту которого находилось более 100 моряков. Из воды были подняты 75 человек.