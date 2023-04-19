Почему Франция заговорила о независимости и как на это реагирует Брюссель, обсудят в «Патриоте»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о нежелании французов зависеть от кого бы то ни было.
«Мы должны действовать вместе, вне зависимости от различий, ради ясной цели - независимости и справедливости, - отметил он в своем телеобращении к нации. - Мы - народ, который хочет сам распоряжаться и выбирать свою судьбу. Мы не хотим зависеть от кого бы то ни было, ни от спекулятивных сил, ни от иностранных держав, ни от чьей-то воли, кроме нашей собственной. И мы правы».
Почему Макрон заговорил о независимости Франции и может ли он ее добиться в реальности? Чего добивался Макрон в Китае? Как на слова Макрона о независимости отреагировали коллеги по Евросоюзу? Действительно ли Евросоюз полностью подчиняется Вашингтону? Какие прогнозы на исход противостояния профсоюзы-пенсионная реформа? Покаялась ли Франция за преступления времен колониализма? Можно ли рассматривать Евросоюз как монолитное объединение или там есть серьезные противоречия, какие и у кого с кем?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит Алексей Чихачев, старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт РСМД, кандидат политических наук.
Эфир состоится 19 апреля, в среду, в 12:00.
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