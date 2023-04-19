Почему Франция заговорила о независимости и как на это реагирует Брюссель, обсудят в «Патриоте»

Почему Макрон заговорил о независимости Франции и может ли он ее добиться в реальности? Чего добивался Макрон в Китае? Как на слова Макрона о независимости отреагировали коллеги по Евросоюзу? Действительно ли Евросоюз полностью подчиняется Вашингтону? Какие прогнозы на исход противостояния профсоюзы-пенсионная реформа? Покаялась ли Франция за преступления времен колониализма? Можно ли рассматривать Евросоюз как монолитное объединение или там есть серьезные противоречия, какие и у кого с кем?