Петербургские полицейские задержали инженера надзорного органа за получение взятки

Сотрудники экономической полиции ГУ МВД, следственного отдела по Адмиралтейскому району ГСУ СКР по Петербургу провели оперативные мероприятия и задержали злоумышленника, который в марте 2021 года получил денежные средства в размере 43 500 рублей за технический осмотр 30 единиц самоходной техники, которые он не осматривал.