Петербургские полицейские задержали инженера надзорного органа за получение взятки

Ведущий специалист - инженер отдела инспектирования государственного учреждения, осуществляющего надзорные функции, задержан в Северной столице за получение взятки. Об этом ФАН сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.
Сотрудники экономической полиции ГУ МВД, следственного отдела по Адмиралтейскому району ГСУ СКР по Петербургу провели оперативные мероприятия и задержали злоумышленника, который в марте 2021 года получил денежные средства в размере 43 500 рублей за технический осмотр 30 единиц самоходной техники, которые он не осматривал.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). В ходе обыска были изъяты печати различных юридических лиц и документация. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Следствие устанавливает детали произошедшего и устанавливает других участников преступной деятельности.
Ранее судья из Алтайского края был приговорен к 13 годам лишения свободы за получение взяток. Кроме того, он получил штраф в размере 30 миллионов рублей и десятилетний запрет на занятие государственных должностей.