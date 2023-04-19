Нужен ли России перезапуск приватизации, обсудят в медиацентре «Патриот»

Что может государство сейчас продать и кто сейчас может это купить? Кто будет определять цены и кто заработает на приватизации? Были ли честной приватизация 90-х годов, надо ли пересмотреть ее итоги? Обоснованы ли опасения по поводу банкротства значимых государственных производств, попавших в частные руки? Насколько опасно может быть повышение уровня госдолга, к которому призывает Костин? Реальны ли опасения насчет инфляционных рисков, которые несет наращивание денежной массы? Насколько справедлива экономика, построенная сейчас в России, не пора ли раскулачить олигархов? Анатолий Вассерман