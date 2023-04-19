Нужен ли России перезапуск приватизации, обсудят в медиацентре «Патриот»

Для финансирования приоритетных проектов в России необходимо возобновить приватизацию и привлечь в экономику дополнительно 70 триллионов рублей за счет расширения госдолга, пишет глава ВТБ Андрей Костин.
Банкир назвал три главных приоритета в развитии страны: оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры; перезапуск промышленности на базе инноваций; укрепление обороноспособности за счет развития ВПК и успешная интеграция новых регионов.
Что может государство сейчас продать и кто сейчас может это купить? Кто будет определять цены и кто заработает на приватизации? Были ли честной приватизация 90-х годов, надо ли пересмотреть ее итоги? Обоснованы ли опасения по поводу банкротства значимых государственных производств, попавших в частные руки? Насколько опасно может быть повышение уровня госдолга, к которому призывает Костин? Реальны ли опасения насчет инфляционных рисков, которые несет наращивание денежной массы? Насколько справедлива экономика, построенная сейчас в России, не пора ли раскулачить олигархов? Анатолий Вассерман
внёс законопроект, криминализирующий владение наличными на сумму от 1 млн. рублей, это нормально?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
- Кирилл Кулаков, президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», общественный уполномоченный по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости;
- Дарья Александровна Митина, политолог, публицист.
Эфир состоится 19 апреля, в среду, в 13:00.
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