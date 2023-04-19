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Министр обороны Великобритании назвал дату окончания конфликта России и Украины

Политика
Министр обороны Великобритании назвал дату окончания конфликта России и Украины

Министерство обороны Великобритании прокомментировало предстоящее контрнаступление ВСУ и призвало людей быть реалистами. Оптимистичный настрой не должен позволять думать о своем противнике хуже, чем он есть.

Контрнаступление ВСУ, которое должно состояться в ближайшее время, позволит Украине сохранить сильную позицию. Однако стоит быть реалистами и понимать, что ни при одном сценарии Россия не проиграет в этом конфликте, приводит слова министра обороны Бена Уоллеса The New York Times. Он также отметил, что, вероятно, русско-украинский конфликт завершится в 2024 году.

Ранее американское издание Newsweek сообщило, что ВСУ предпримут попытку контрнаступления на Россию 30 апреля. Не исключено, что этот маневр будет заключаться в реализации многочисленных угроз со стороны Киева касательно наступления на Крым и его военный захват, информировал «ФедералПресс».
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