Обстрел Новой Каховки со стороны ВСУ: Появилась информация о пострадавших

Сообщается о попадании снарядов в районе больницы на улице Карла Маркса и в районе «Премьера» по Днепровскому проспекту. Известно о раненых в доме №10 по улице Булкина, но медики не могут выехать на место, поскольку идет обстрел станции скорой помощи. Пожарная часть также заблокирована падением снарядов – спасатели не в силах на данный момент организовать подвоз раненых к медучреждению.