Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Обстрел Новой Каховки со стороны ВСУ: Появилась информация о пострадавших

Происшествия
Обстрел Новой Каховки со стороны ВСУ: Появилась информация о пострадавших

Власти Новой Каховки сообщили, что в результате обстрела населенного пункта Вооруженными силами Украины есть раненые. Отмечается, что вся территория города сейчас находится под огнем.

Сообщается о попадании снарядов в районе больницы на улице Карла Маркса и в районе «Премьера» по Днепровскому проспекту. Известно о раненых в доме №10 по улице Булкина, но медики не могут выехать на место, поскольку идет обстрел станции скорой помощи. Пожарная часть также заблокирована падением снарядов – спасатели не в силах на данный момент организовать подвоз раненых к медучреждению.

Руководство Новой Каховки информирует, что часть города осталась без света из-за поражения сетей линий электропередач, – пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось о начавшемся обстреле ранним утром 19 апреля Новой Каховки Вооруженными силами Украины. Власти города сообщили, что атаке подверглись также близлежащие населенные пункты.
обстрел обстрел всу обстрелы всу новая каховка Херсонская область
Военкоры ФАН