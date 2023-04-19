Обстрел Новой Каховки со стороны ВСУ: Появилась информация о пострадавших

Власти Новой Каховки сообщили, что в результате обстрела населенного пункта Вооруженными силами Украины есть раненые. Отмечается, что вся территория города сейчас находится под огнем.
Сообщается о попадании снарядов в районе больницы на улице Карла Маркса и в районе «Премьера» по Днепровскому проспекту. Известно о раненых в доме №10 по улице Булкина, но медики не могут выехать на место, поскольку идет обстрел станции скорой помощи. Пожарная часть также заблокирована падением снарядов – спасатели не в силах на данный момент организовать подвоз раненых к медучреждению.
Руководство Новой Каховки информирует, что часть города осталась без света из-за поражения сетей линий электропередач, – пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось о начавшемся обстреле ранним утром 19 апреля Новой Каховки Вооруженными силами Украины. Власти города сообщили, что атаке подверглись также близлежащие населенные пункты.