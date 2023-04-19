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Обвиняемая в деле о шпионаже на Россию Наталья Бурлинова прокомментировала претензии США

Политика
Обвиняемая в деле о шпионаже на Россию Наталья Бурлинова прокомментировала претензии США

Руководитель центра поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия», преподаватель МГУ россиянка Наталья Бурлинова отказывается признавать свою вину во «вредоносном влиянии». Об этом сообщает «РИА Новости».

Еще в июле 2022 года против Бурлиновой были введены санкции. Сейчас же ей инкриминируют «сбор информации об американских гражданах» и «разведочно-вербовочную деятельность на территории США».

«Виновной в чем? Что я делала что-то противозаконное против США? Конечно, нет», - констатировала обвиняемая.

По мнению Бурлиновой, документ обвинения лишь «компиляция фактов из биографии» и не несет в себе рациональных доказательств.

Ранее, политический эксперт Джон Дэвидсон высказался по поводу «невольного втягивания в спонсорство войны на Украине» жителей США. По его мнению, это ведет к опустошению госбюджета и эскалации военного конфликта.
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