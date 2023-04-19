НАТО будет стремиться взаимодействовать с Китаем по «ответственному использованию» военного ИИ

НАТО хочет заключить сделку с Китаем по поводу правил, определяющих ответственное использование ИИ и других новейших технологий в военной сфере, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает издание The Japan Times.
Организация настаивает на разработке общих универсальных стандартов для новых технологий, следуя стратегии искусственного интеллекта, согласованной между членами альянса. В ней изложены принципы ответственного использования.
«Следующим шагом было бы взаимодействие с Китаем как по этим ценностям и принципам, так и, возможно, согласование некоторых правил ответственного использования», — сказал Столтенберг на конференции НАТО.
Он добавил, что его сотрудники находятся в постоянном контакте со своими коллегами в столицах, включая Пекин.
Ранее американский генерал Джон М. Мюррей заявил, что в скором времени на полях сражений появятся боевые роботы. Он отметил, что США уже тестирует подобные системы.