Депутат Госдумы Виталий Милонов обвинил Украину в намеренном продолжении конфликта с Россией ради коррупции Киева.
Украина действует по указке стран Запада в надежде, что те включат ее в состав Евросоюза или НАТО. Благодаря этому статус Киева, как противника России продолжает укрепляться и набирать политические очки в глазах своих союзников, чтобы они не прекращали оказывать ей финансовую поддержку, приводит слова Милонова URA.RU.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Верховная рада знает о коррупционной схеме Владимира Зеленского. По словам Азарова, тот использует зерновую сделку для отмывания денег, о чем осведомлены местные политики, однако ничего не делают и только наблюдают за убытками страны, информирует «Царьград».