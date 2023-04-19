Депутат Госдумы Виталий Милонов обвинил Киев в подогревании конфликта ради коррупции

Украина действует по указке стран Запада в надежде, что те включат ее в состав Евросоюза или НАТО. Благодаря этому статус Киева, как противника России продолжает укрепляться и набирать политические очки в глазах своих союзников, чтобы они не прекращали оказывать ей финансовую поддержку, приводит слова Милонова URA.RU.