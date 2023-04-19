ООН: В апреле 2023 года Индия обгонит Китай по количеству населения

Данные ООН показывают, что Индия скоро станет самой густонаселенной страной в мире и обгонит Китай, в котором пока проживало на 3 миллиона человек больше. Об этом сообщает издание The Straits Times.
Эксперты по народонаселению, использующие предыдущие данные ООН, прогнозировали, что Индия обойдет Китай в этом месяце. Но в последнем отчете не указана дата, когда произойдут изменения.
Специалисты заявили, что невозможно указать дату из-за «неопределенности» в отношении данных, поступающих из Индии и Китая, особенно с учетом того, что последняя перепись населения в Индии проводилась в 2011 году, а следующая, которая должна была состояться в 2021 году, отложена из-за пандемии Covid-19.
В прошлом году численность населения Китая сократилась впервые за шесть десятилетий - это исторический перелом, который окажет серьезное влияние как на экономику КНР, так и всего мира.
Ранее СМИ сообщили, что трудоспособное население Японии может сократиться на 20% к 2040 году. Резкое снижение ожидается уже в 2027 году.