ООН: В апреле 2023 года Индия обгонит Китай по количеству населения

Специалисты заявили, что невозможно указать дату из-за «неопределенности» в отношении данных, поступающих из Индии и Китая, особенно с учетом того, что последняя перепись населения в Индии проводилась в 2011 году, а следующая, которая должна была состояться в 2021 году, отложена из-за пандемии Covid-19.