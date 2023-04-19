Миллиардер Илон Маск сообщил о потенциальном использовании пришельцев Пентагоном

Если бы пришельцы существовали, люди узнали бы об этом в первую очередь от министерства обороны, потому что оно решило бы использовать этот факт для увеличения своего оборонного бюджета. Пентагон заявил бы, что они опасны и потребовал деньги на защиту от них, даже, если защищаться и не нужно, приводит слова Маска телеканал FoxNews.