Миллиардер Илон Маск сообщил о потенциальном использовании пришельцев Пентагоном

Изобретатель и миллиардер Илон Маск прокомментировал возможное существование инопланетян. Он отметил, что в первую очередь об этом рассказало бы министерство обороны США (Пентагон).
Если бы пришельцы существовали, люди узнали бы об этом в первую очередь от министерства обороны, потому что оно решило бы использовать этот факт для увеличения своего оборонного бюджета. Пентагон заявил бы, что они опасны и потребовал деньги на защиту от них, даже, если защищаться и не нужно, приводит слова Маска телеканал FoxNews.
Он отметил, что если бы инопланетяне существовали, то он был бы первым, кто написал бы об этом в Twitter*.
Ранее Маск заявил, что когда он купил Twitter*, то ужаснулся, насколько правительство США контролировало деятельность его пользователей. Проверялись даже личные переписки и их читали сотни сотрудников правительственных учреждений, сообщил «Царьград».
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