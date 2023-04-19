Работники бийского университета просят освобождения ректора Людмилы Мокрецовой из СИЗО

Преподаватели бийского АГГПУ просят освободить ректора вуза Людмилу Мокрецову из следственного изолятора. Она обвиняется в присвоении 1,6 миллиона рублей.
Мокрецова однажды обнаружила в документах подлог: в них было указано, что в служебном автомобиле осталось 795 литров бензина, а бак машины рассчитан она на 70 литров. Проведенная проверка показала, что в инциденте могла быть замешана проректор Елена Гусельникова.
Мокрецова обратилась в полицию, но там отказали в возбуждении дела против Гусельниковой. При этом, через некоторое время начали расследование против самого ректора. Ее обвинили в назначении себе премии и оказании давления на сотрудников с целью получения от них денежных средств в размере 1,6 миллиона рублей.
Гусельникова же сейчас заняла пост ректора (в статусе исполняющей обязанности). Мокрецова находится в СИЗО, она якобы может оказание давление на свидетелей, кстати, одной из потерпевших по делу как раз Гусельникова, – пишет Mash Siberia.
Родственники и преподаватели вуза создали петицию, которая набрала уже 600 подписей, Они просят, чтобы ректора отпустили под домашний арест. Обвинению не верят.
Ранее мошенники обманули 53-летнюю жительницу Каменска-Уральского почти на 1,5 млн рублей. Доверчивая потерпевшая перевела средства злоумышленникам, рассчитывая разбогатеть на прибыли от «инвестиций».