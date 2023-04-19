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Работники бийского университета просят освобождения ректора Людмилы Мокрецовой из СИЗО

Происшествия
Работники бийского университета просят освобождения ректора Людмилы Мокрецовой из СИЗО

Преподаватели бийского АГГПУ просят освободить ректора вуза Людмилу Мокрецову из следственного изолятора. Она обвиняется в присвоении 1,6 миллиона рублей.

Мокрецова однажды обнаружила в документах подлог: в них было указано, что в служебном автомобиле осталось 795 литров бензина, а бак машины рассчитан она на 70 литров. Проведенная проверка показала, что в инциденте могла быть замешана проректор Елена Гусельникова.

Мокрецова обратилась в полицию, но там отказали в возбуждении дела против Гусельниковой. При этом, через некоторое время начали расследование против самого ректора. Ее обвинили в назначении себе премии и оказании давления на сотрудников с целью получения от них денежных средств в размере 1,6 миллиона рублей.

Гусельникова же сейчас заняла пост ректора (в статусе исполняющей обязанности). Мокрецова находится в СИЗО, она якобы может оказание давление на свидетелей, кстати, одной из потерпевших по делу как раз Гусельникова, – пишет Mash Siberia.

Родственники и преподаватели вуза создали петицию, которая набрала уже 600 подписей, Они просят, чтобы ректора отпустили под домашний арест. Обвинению не верят.

Ранее мошенники обманули 53-летнюю жительницу Каменска-Уральского почти на 1,5 млн рублей. Доверчивая потерпевшая перевела средства злоумышленникам, рассчитывая разбогатеть на прибыли от «инвестиций».
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