Работники бийского университета просят освобождения ректора Людмилы Мокрецовой из СИЗО

Мокрецова обратилась в полицию, но там отказали в возбуждении дела против Гусельниковой. При этом, через некоторое время начали расследование против самого ректора. Ее обвинили в назначении себе премии и оказании давления на сотрудников с целью получения от них денежных средств в размере 1,6 миллиона рублей.