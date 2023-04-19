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Китай решительно выступает против встречи министров иностранных дел на G7

Весь мир
Китай решительно выступает против встречи министров иностранных дел на G7

Китай выразил свое явное несогласие с проведением встречи предстваителей МИД на саммите G7 и направил свои протестные заявления Японии. Об этом сообщает издание «Global Times».

По мнению КНР, США превратили многостороннюю платформу для обмена мнениями в еще один инструмент поддержки своей «гегемонии».

Китайские эксперты считают, что внутри блока существуют очевидные расхождения в отношении мнений, связанных с Тайванем. Особо ощутимо это стало заметно после того, как президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу к стратегической автономии и не вмешиваться в тайваньский вопрос.

«Для обеспечения реального мира в Тайваньском проливе абсолютно необходимо выступить против любого акта «независимости Тайваня», - заявил представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

Ранее, Япония и Франция договорились о налаживании более тесного сотрудничества в вопросах регулирования безопасности Индо-Тихоокеанского региона.
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