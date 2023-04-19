Китай решительно выступает против встречи министров иностранных дел на G7

Китайские эксперты считают, что внутри блока существуют очевидные расхождения в отношении мнений, связанных с Тайванем. Особо ощутимо это стало заметно после того, как президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу к стратегической автономии и не вмешиваться в тайваньский вопрос.