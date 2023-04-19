Китай решительно выступает против встречи министров иностранных дел на G7

Китай выразил свое явное несогласие с проведением встречи предстваителей МИД на саммите G7 и направил свои протестные заявления Японии. Об этом сообщает издание «Global Times».
По мнению КНР, США превратили многостороннюю платформу для обмена мнениями в еще один инструмент поддержки своей «гегемонии».
Китайские эксперты считают, что внутри блока существуют очевидные расхождения в отношении мнений, связанных с Тайванем. Особо ощутимо это стало заметно после того, как президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу к стратегической автономии и не вмешиваться в тайваньский вопрос.
«Для обеспечения реального мира в Тайваньском проливе абсолютно необходимо выступить против любого акта «независимости Тайваня», - заявил представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.
Ранее, Япония и Франция договорились о налаживании более тесного сотрудничества в вопросах регулирования безопасности Индо-Тихоокеанского региона.