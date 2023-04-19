Вооруженные силы Украины утром 19 апреля атаковали Новую Каховку мощным артиллерийским огнем

Руководство Новой Каховки сообщило о сильном артиллерийском обстреле территории города и расположенных неподалеку населенных пунктов Вооруженными силами Украины.
Сообщается, что обстрел начался рано утром. Власти города квалифицировали атаку как «жесточайшую». Они отметили, что снаряды попадают на территорию станции «Скорой помощи» и пожарной части, – пишет «РИА Новости».
В администрации обратились к местным жителям с рекомендацией расположиться в укрытиях и «беречь свои жизни и здоровье». Также сообщается о повреждении сетей линий электропередач.
Ранее пророссийские подпольщики из организации «Русский Херсон» передали российской артиллерии необходимую для обстрела военной техники и пехоты противника информацию. Последующий удар уничтожил ангар с военной техникой, места дислокации подразделения теробороны и минометного расчета ВСУ.