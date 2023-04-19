Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Политик Владимир Константинов рассказал о возврате к российской карте 18-го века после окончания СВО

Политика
Политик Владимир Константинов рассказал о возврате к российской карте 18-го века после окончания СВО

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов рассказал, что специальная военная операция должна закончиться возвращением к российской карте 18-го века.

Россия должна вернуться к своим естественным границам, которые были достигнуты во времена правления императрицы Екатерины Второй. Присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья является началом пути России к возвращению в наш стан северного Причерноморья, приводит слова Константинова «РИА Новости».

Ранее «Царьград» сообщил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов прокомментировал вероятность того, что ВСУ могут оказаться в Крыму. По словам Буданова, уже к концу весны украинские войска войдут в Крым для его дальнейшего военного захвата. Он отметил, что это наиболее вероятный сценарий, так как «все, что он говорит, сбывается».
крым всу днр лнр херсон запорожье
Военкоры ФАН