Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов рассказал, что специальная военная операция должна закончиться возвращением к российской карте 18-го века.
Россия должна вернуться к своим естественным границам, которые были достигнуты во времена правления императрицы Екатерины Второй. Присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья является началом пути России к возвращению в наш стан северного Причерноморья, приводит слова Константинова «РИА Новости».
Ранее «Царьград» сообщил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов прокомментировал вероятность того, что ВСУ могут оказаться в Крыму. По словам Буданова, уже к концу весны украинские войска войдут в Крым для его дальнейшего военного захвата. Он отметил, что это наиболее вероятный сценарий, так как «все, что он говорит, сбывается».