Политик Владимир Константинов рассказал о возврате к российской карте 18-го века после окончания СВО

Ранее «Царьград» сообщил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов прокомментировал вероятность того, что ВСУ могут оказаться в Крыму. По словам Буданова, уже к концу весны украинские войска войдут в Крым для его дальнейшего военного захвата. Он отметил, что это наиболее вероятный сценарий, так как «все, что он говорит, сбывается».