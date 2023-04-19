Картинка созданная нейросетью победила на фотоконкурсе Sony World Photography Awards 2023

Немецкий художник, получивший главный приз за фотографию, отказался от награды после того, как выяснилось, что его работа была создана с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание Fox News.
Фотограф Борис Эльдагсен победил в творческой категории открытого конкурса Sony World Photography Awards 2023 со своей «фотографией» под названием «Pseudomnesia: The Electrician».
Изображение, на котором запечатлена пожилая женщина, держащая в руках молодую девушку, в черно-белом цвете, стало «первым сгенерированным искусственным интеллектом изображением, победившим в престижном международном конкурсе фотографии», — сказал Эльдагсен.
Художник объяснил, что он представил изображение, созданное искусственным интеллектом, на конкурс, чтобы спровоцировать дебаты о том, «что мы хотим считать фотографией».
Ранее эксперт рассказал в каких сферах искусственный интеллект не сможет вытеснить человека. В список таких отраслей вошли медицина, образование, социальные услуги и искусство.