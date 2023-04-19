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Картинка созданная нейросетью победила на фотоконкурсе Sony World Photography Awards 2023

Общество
Картинка созданная нейросетью победила на фотоконкурсе Sony World Photography Awards 2023

Немецкий художник, получивший главный приз за фотографию, отказался от награды после того, как выяснилось, что его работа была создана с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание Fox News.

Фотограф Борис Эльдагсен победил в творческой категории открытого конкурса Sony World Photography Awards 2023 со своей «фотографией» под названием «Pseudomnesia: The Electrician».

Изображение, на котором запечатлена пожилая женщина, держащая в руках молодую девушку, в черно-белом цвете, стало «первым сгенерированным искусственным интеллектом изображением, победившим в престижном международном конкурсе фотографии», — сказал Эльдагсен.

Художник объяснил, что он представил изображение, созданное искусственным интеллектом, на конкурс, чтобы спровоцировать дебаты о том, «что мы хотим считать фотографией».

Ранее эксперт рассказал в каких сферах искусственный интеллект не сможет вытеснить человека. В список таких отраслей вошли медицина, образование, социальные услуги и искусство.
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